Политолог оценил пророссийский настрой Сербии и Венгрии Политолог Марков: Сербия и Венгрия на самом деле входят в орбиту интересов США

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Мнение о том, что Сербия и Венгрия настроены пророссийски, ошибочно, заявил «Радио 1» директор Института политических исследований и политолог Сергей Марков, комментируя подписание странами резолюции ООН о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, эти страны уже интегрированы в евро-атлантическое сотрудничество и входят в орбиту интересов США. Эксперт отметил, что Сербия и Венгрия, скорее, настаивают на нейтралитете и недопущении эскалации конфликта на Украине.

Но Венгрия и Сербия настаивают на том, что США, НАТО и Евросоюз не должны допустить эскалации конфликта на Украине, поскольку это наносит огромный экономический ущерб всей Европе. Поэтому они, скорее, пытаются быть нейтральными сторонами, — уточнил Марков.

Политолог также отметил особый интерес Сербии к подписанию резолюции об осуждении референдумов, ведь этот вопрос прямо соотносится с проблемой Косово. По его словам, признав политическую независимость самопровозглашенных государств, правительство страны усугубило бы политический кризис в своей стране.

Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Ее поддержали 143 страны, в то время как против документа выступили пять государств, включая саму Россию, а остальные 45 стран воздержались.