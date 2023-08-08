Политолог оценил последствия поражения передового пункта управления ВСУ Политолог Перенджиев: удар по пункту управления «Хортицы» повлияет на ситуацию в зоне СВО

Фото: МО РФ

Поражение передового пункта управления украинской группировки войск «Хортица» повлияет на ситуацию в зоне специальной операции, но только до момента, пока ВСУ не восполнят потери, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что у украинской армии пока есть возможность привлекать высокопоставленных офицеров, которые находятся непосредственно в штабах НАТО.

Безусловно, это каким-то образом скажется, но лишь в какой-то определенный момент, скажем, в течение суток-недели. <...> Повлиять это на систему управления и ее качество, конечно, может. Но мы должны понимать, что система военного управления ВСУ похожа на сетевую, — уточнил политолог.

Эксперт пояснил, что уничтожение одной ячейки не подразумевает воздействия на всю систему — ее могут восполнить благодаря внешним управляющим. Перенджиев заключил, что передовой пункт не занимается разработкой стратегии, поэтому не является настолько важным для ВСУ.

Минобороны России ранее сообщило, что штурмовые отряды ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе агрогородка Ольшаны Харьковской области. Также сообщается, что в течение суток на данном направлении Украина потеряла до 110 военнослужащих.