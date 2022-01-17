Политолог оценил последствия от вскрывшихся фактов из прошлого канцлера ФРГ

Факты из прошлого канцлера ФРГ Олафа Шольца уже не повлияют значительно на его будущее, сообщил сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН, политолог Александр Камкин «ПолитРоссии». То, что Шольц часто бывал в идеологически близкой СССР ГДР и являлся членом Союза молодых социалистов и социалисток в СДПГ «Юзос», не навредит его карьере, считает политолог.

С учетом того, что Олаф Шольц уже достиг пика карьеры немецкого политика, я не думаю, что вскрывшиеся подробности очень сильно повлияют на его будущее. Тем более что в нынешних политических реалиях Германии очень модной является левая тенденция. <...> Страсти по поводу ГДР и СДПГ уже давно улеглись. Это могло считаться компроматом в начале 90-х, когда ещё шли активные судебные процессы над гэдээровскими функционерами Маркусом Вольфом, Эрихом Хонеккером и другими.

Специалист отметил и немаловажную роль бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, создавшей важный прецедент для немецкого общества. Он также привёл в пример канцлера с 1969 по 1974 год Вилли Брандта, которому приписывается резкий поворот социал-демократов влево, и Герхарда Шрёдера, занимавшего пост канцлера с 1998 по 2005 года и возглавлявшего в своё время движение «Юзос».

Поскольку предыдущая бундесканцлер была родом из ГДР и выходцем из СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии — ред. NEWS.ru), то гэдээровским прошлым в нынешней Германии уже никого не удивить, — объяснил Камкин.

Он добавил, что Шольца всё равно могут обвинить в симпатиях к СССР и России, но это будет на уровне конспирологии. Кроме того, биография канцлера, напротив, способна добавить ему популярности, так как в Германии есть ностальгия по социализму.

Ранее Олаф Шольц заявил, что переговоры стран Запада и России по вопросам безопасности являются сложными. Однако, по его словам, они необходимы для достижения «общей безопасности» в Европе.