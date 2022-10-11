Военный переворот на Украине возможен только с подачи Запада, но в таком случае власть в стране могут получить еще более враждебно и радикально настроенные по отношению к России силы, заявил в беседе с НСН политолог Иван Мезюхо. По его мнению, свержение украинского президента Владимира Зеленского возможно в перспективе, но не улучшит ситуацию для Москвы.

Вряд ли Зеленского свергнут в ближайшее время, но в перспективе такой вариант вполне возможен, правда, только с позволения Запада. Обольщаться не нужно — новые власти будут еще более радикальными, чем нынешний президент. Если теперешний украинский режим можно назвать военной хунтой, то на смену ему придут настоящие подонки,заявил специалист.

Мезюхо считает, что вероятным преемником Зеленского в случае смены власти на Украине будет командующий ВСУ Валерий Залужный. Он уточнил что действующий президент делает ставку на Европу и Великобританию, тогда как глава украинской армии больше полагается на США,

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее призвал украинских военных свергнуть избранное руководство государства и взять власть в свои руки. Он заявил, что пришедшие к власти в результате переворота и свержения «продажной националистической верхушки» новые руководители государства смогут «сохранить жизни и страну».