Политолог оценил последствия для России возможного госпереворота на Украине Политолог Мезюхо: в результате госпереворота на Украине к власти придут более враждебные силы

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военный переворот на Украине возможен только с подачи Запада, но в таком случае власть в стране могут получить еще более враждебно и радикально настроенные по отношению к России силы, заявил в беседе с НСН политолог Иван Мезюхо. По его мнению, свержение украинского президента Владимира Зеленского возможно в перспективе, но не улучшит ситуацию для Москвы.

Вряд ли Зеленского свергнут в ближайшее время, но в перспективе такой вариант вполне возможен, правда, только с позволения Запада. Обольщаться не нужно — новые власти будут еще более радикальными, чем нынешний президент. Если теперешний украинский режим можно назвать военной хунтой, то на смену ему придут настоящие подонки, — заявил специалист.

Мезюхо считает, что вероятным преемником Зеленского в случае смены власти на Украине будет командующий ВСУ Валерий Залужный. Он уточнил что действующий президент делает ставку на Европу и Великобританию, тогда как глава украинской армии больше полагается на США,

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее призвал украинских военных свергнуть избранное руководство государства и взять власть в свои руки. Он заявил, что пришедшие к власти в результате переворота и свержения «продажной националистической верхушки» новые руководители государства смогут «сохранить жизни и страну».