Политолог оценил планы Польши принять 300 тысяч военных НАТО Политолог Михайлов: при нелюбви к России поляки не хотят воевать с ней

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

На фоне раздуваемой властями Польши истерии относительно возможной войны с Россией население страны не хочет войны, заявил в беседе с «360» политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. При этом, по его мнению, в заявлении замначальника польского Генштаба Кароля Дымановского о планах страны принять 300 тысяч военных НАТО нет ничего удивительного.

На фоне истерии в отношении возможных боевых действий с Россией это очень хорошо работает и одурманивает население. При этом население в той же Польше резко против активизации антироссийской риторики. Они, конечно, не любят Россию, но и воевать не хотят, — считает эксперт.

Он добавил, что ситуация может кардинально измениться уже нынешней осенью, после президентских выборов в США. При этом, по словам политолога, к переменам готовятся не только в Европе, но и в России, которой необходимо по максимуму выполнить поставленную президентом задачу специальной военной операции. Михайлов подчеркнул, что в России сейчас появляются новые военные округа и значительно растет производство новых типов вооружений.

Так что мы тоже готовимся к возможной эскалации, но мы ее не хотим, — подытожил аналитик.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что размещение 300 тысяч солдат НАТО в Польше станет началом конфликта с Россией. Однако, пока никаких действий не предпринято, угрозы Варшавы можно оценить поговоркой «Собака лает — караван идет», подчеркнул журналист.