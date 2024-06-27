Политолог оценил новую миссию НАТО в Германии Политолог Журавлев: новая миссия НАТО в Германии ни на что не повлияет

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Новая миссия НАТО в Германии ни на что не повлияет, считает политолог Дмитрий Журавлев. Как он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», эта миссия сможет только упростить внутренние процедуры в Альянсе.

Эксперт объяснил, что в ФРГ хотят создать новый штаб, который будет курировать поставки оружия, а также обучение украинских солдат. Целью НАТО будет оптимизация военной помощи, однако в Германии не хотят называть это все миссией, поскольку тогда страна может считаться участником конфликта.

Мы получим еще один неформальный институт. Да, может, они упростят себе какие-то внутренние процедуры, но влияния на реальную ситуацию мы не увидим. В НАТО намерены продолжать конфликт, а не идти к миру, поэтому и на переговоры влияние будет минимальным, — объяснил политолог.

Журавлев добавил, что новый штаб будет базироваться на американском объекте в Европе, однако подчиняться он все равно будет международным структурам. Таким образом, работа миссия будет защищена, если на президентских выборах в США выиграет экс-президент Дональд Трамп.

Конечно, они хотят защититься от этой ситуации. Но дело в другом: никакое эффективное управление не поможет, если арсеналы пусты. Америке скоро просто будет нечем помогать, — заключил эксперт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не является и не станет участником конфликта на Украине. По его словам, на саммите Североатлантического альянса будет обсуждаться усиление роли Блока в координации поддержки Киева и подготовки Вооруженных сил Украины.