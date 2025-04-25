Политолог оценил, может ли Украина отказаться от территорий Политолог Журавлев допустил отказ Украины от территорий

Украина может уступить территории, заявил Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, это возможно при отсутствии поддержки бескомпромиссной позиции Киева со стороны Запада.

Если Украина не будет видеть поддержки своей бескомпромиссной позиции, то это может быть, но вопрос, какие [она уступит] территории и до какого предела, — объяснил эксперт.

Журавлев отметил, что признание Крыма российским может быть полезным для Украины, так как это приведет к снятию санкций. При этом Россия может согласиться только на признание Крыма и новых регионов частью своей территории. Если Европа требует от Украины уступок, то такой исход вероятен, добавил политолог.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине движется в правильную сторону. Руководитель дипломатического ведомства выразил согласие с мнением президента США Дональда Трампа, который озвучил похожие мысли.