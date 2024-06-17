Политолог оценил итоги прошедшего в Швейцарии саммита по Украине Политолог Станкевич: на швейцарском саммите не поддержали план Зеленского

Фото: AP/ТАСС

Владимир Зеленский

На состоявшемся саммите по Украине, который прошел в Швейцарии, страны-участники мероприятия не смогли сформировать международную коалицию вокруг ультиматума президента республики Владимира Зеленского России, заявил в беседе с «360» независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич. Вместо этого, по его словам, коммюнике мероприятия представляет собой лишь общие слова про верность международному праву.

Зеленскому под угрозой неявки почти всех пришлось срочно перекроить повестку дня. Он из 10 пунктов убрал семь и оставил три, которые не вызывают возражений. Там ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными, — перечислил политолог.

Кроме того, общее коммюнике поддержали далеко не все участники конференции. Так, с пунктами документа не согласились представители таких стран, как Индия, ЮАР, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Мексика, Армения, Индонезия, Таиланд и Словакия. От подписания соглашения отказался и Ватикан.

Станцквич напомнил о российской инициативе по перемирию, представленную президентом России Владимиром Путиным. Теперь союзникам Киева, по его мнению, придется взвешивать ситуацию на фоне существующей переговорной позиции Москвы.

Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее указал на то, что решения, принятые на конференции в Швейцарии без присутствия на мероприятии России, не имеют под собой реального веса. Он также добавил, что пока Запад будет отвергать инициативы Москвы, прокси-война будет продолжаться.