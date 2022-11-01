Политолог объяснила, зачем Сербия привела войска в боевую готовность Политолог Энтина: Сербия привела войска в боевую готовность, чтобы предотвратить провокации

Фото: Staff Sgt. Tawny Schmit/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сербия привела войска в состояние повышенной боевой готовности, чтобы продемонстрировать решимость защищать проживающих в Косово сербов и предотвратить провокации со стороны Албании, таким мнением с Lenta.ru поделилась политолог Екатерина Энтина. По ее словам, данная ситуация не имеет потенциала серьезной эскалации, так как не является необычной для региона — войска в Косово также часто вводят в состояние повышенной боевой готовности, а предпринимают те же действия в случае любой эскалации. При этом эксперт не исключила мелких стычек на погранпереходах в ближайшие дни.

И приштинские часто приводят свои подразделения в состояние повышенной боевой готовности, и сербы на любую эскалацию, которая предполагается в крае, все последние годы дают сообщение о приведении войск в состояние повышенной боевой готовности. Поэтому исключительной и серьезно настораживающей эта ситуация не является, — заявила Энтина.

Политолог пояснила, что периодическая эскалация в Косово и на юге Сербии — не редкость для этих регионов. Ультиматумы обеих сторон, которые они выдвигали друг к другу, направлены скорее на привлечение внимания международного сообщества к их проблемам, считает эксперт.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич ранее сообщил, что вооруженные силы страны приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косово. В ведомстве добавили, что никто не хочет воевать, но «армия готова выполнить любую задачу». Вучевич пояснил, что ситуация в Косово напряженная, косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров.