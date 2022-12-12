Политолог объяснила, зачем Косово нагнетает конфликт с Сербией Политолог Гуськова: Косово нагнетает конфликт с Сербией, чтобы допиться принятия в ООН и ЕС

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Руководство республики Косово накаляет ситуацию на сербской границе с целью вынудить Запад принять страну в ООН, Евросоюз и НАТО, считает политолог Елена Гуськова. При этом, по ее словам, косовские албанцы на самом деле не готовы ко вступлению в ЕС и самостоятельности в принципе — они стремятся объединиться с Албанией и албанцами из Македонии и Черногории, пишет «Радио 1».

Косово не готово к вхождению в Евросоюз, косовские албанцы вообще не готовы к самостоятельной жизни. Их цель объединение с Албанией, союз с албанским населением из Македонии, Черногории и юга Сербии. Вот к чему стремятся косовские албанцы, — уточнила Гуськова.

Политолог отметила, что ЕС предложил свой вариант разрешения конфликта, при котором Сербию не обяжут признать независимость Косово, но заставят закрыть глаза на вступление республики в крупнейшие политические и экономические организации. При этом сами сербы пока стремятся разрешить противоречия мирным путем и возродить резолюцию N12 44, согласно которой сербская полиция имеет право войти на север Косово для урегулирования ситуации.

Политолог Константин Калачев ранее заявил, что НАТО не допустит вооруженного конфликта в Косово и не позволит Сербии разместить войска и подразделения полиции в республике. Как пояснил эксперт, сербский президент Александр Вучич пытается работать на свою аудиторию и поднять свой рейтинг. По его словам, движение сербской армии в сторону Косово является демонстрацией силы, но Запад не поведется на такой шантаж.