Политолог объяснил желание Польши возродить Речь Посполитую Политолог Межевич: Польша захотела обмануть свой народ возрождением Речи Посполитой

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Бернардо Беллотто , 1770-е гг., Варшава ближе к концу существования Речи Посполитой

Польские власти мечтают о возрождении Речи Посполитой с Литвой и Украиной, чтобы в очередной раз обмануть свой народ на предстоящих выборах, считает политолог Николай Межевич. Комментируя ФБА «Экономика сегодня» статью в The New York Times о создании нового альянса в Восточной Европе, он отметил, что Литва может отказаться от такого предложения, так как на Западе у нее нет друзей, а ближайшим союзником являются США.

Понятно, что Польше как раз такой «Интермариум», какая-то пародия на границы 1772 года очень интересна. Если в какой-то форме нынешние варшавские политики это проведут, то их переизберут на выборах, безусловно, они в очередной раз обманут свой народ. <...> Для Вильно, который временно называется Вильнюсом, это нелогично, и, я думаю, что тут будут вопросы внутри руководства Литвы, — уточнил политолог.

По словам эксперта, у Польши есть «милая особенность»: при формировании симбиоза с другими государствами Варшава вытесняет своих союзников, занимая их территории и начиная главенствовать. В связи с этим Литва не может забыть обиды, которая нанесла ей Польша. Украине при этом все равно, в какой альянс вступать, считает политолог. Он отметил, что Киев согласился бы даже на военный союз с Мадагаскаром.

Военный аналитик Владислав Шурыгин ранее предположил, что Польша рассчитывает занять главенствующую роль среди стран Евросоюза. По его словам, она планирует сместить с видных позиций Германию.