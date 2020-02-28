https://static.news.ru/photo/7242a88a-1d23-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

Миллионер и экс-министр Сергей Тигипко нужен украинскому президенту для поддержания рейтинга. Так считает политолог Ростислав Ищенко.

Как пишет SM News со ссылкой на обозревателя, в случае назначения Тигипко на должность премьер-министра Украины он временно продлит лояльность общества к Владимиру Зеленскому. Поэтому если он и займёт место нынешнего премьера Алексея Гончарука, то это вряд ли будет надолго.

Тигипко с кем только не работал. Если бы Тигипко отказался, я бы не удивился, потому что он всегда избегал занятия должностей, связанных с ответственностью, — сказал Ищенко.

Политолог напомнил, что за свою политическую карьеру Тигипко работал с Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко, Виктором Януковичем, а также с Петром Порошенко.

Ранее украинские СМИ сообщали, что бизнесмен Тигипко может сменить Алексея Гончарука на должности главы кабинета министров Украины. По сведениям журналистов, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры, писал NEWS.ru.