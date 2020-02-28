Миллионер и экс-министр Сергей Тигипко нужен украинскому президенту для поддержания рейтинга. Так считает политолог Ростислав Ищенко.
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Тигипко с кем только не работал. Если бы Тигипко отказался, я бы не удивился, потому что он всегда избегал занятия должностей, связанных с ответственностью, — сказал Ищенко.
Политолог напомнил, что за свою политическую карьеру Тигипко работал с Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко, Виктором Януковичем, а также с Петром Порошенко.
Ранее украинские СМИ сообщали, что бизнесмен Тигипко может сменить Алексея Гончарука на должности главы кабинета министров Украины. По сведениям журналистов, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры, писал NEWS.ru.
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