Политолог объяснил, зачем Зеленский пообещал полякам особый статус Политолог Стремидловский объяснил, зачем Зеленский пообещал полякам особый статус

Владимир Зеленский / Фото President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал полякам особый правовой статус, так как планирует «втянуть» Варшаву в ход спецоперации, считает политолог Станислав Стремидловский. Он убежден, что в данный момент Польша готова лишь реализовывать поручения Запада в рамках помощи Киеву, пишет «ПолитЭксперт».

Варшава показала киевскому режиму, что она не хотела бы более активно втягиваться в решение украинского кризиса. Максимум, на что сейчас готова Польша, — это в рамках кризиса реализовывать те или иные поручения коллективного Запада и США. Из последнего — «эвакуация» зерна, — уточнил Стремидловский.

Политолог считает, что столь незначительные уступки не заставят Польшу более активно помогать Украине в рамках спецоперации. По его мнению, Варшава может пойти на подобный шаг только в случае «отчуждения» Киевом части территории, которая до 1939 года входила в состав Польши.

Киевской власти завтра может вообще не быть. Чем тогда будет являться особый статус? Фикцией, мыльным пузырем? Чего-либо серьезного в этом заявлении нет, — резюмировал Стремидловский.

Ранее представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря заявила, что Зеленский внесет в парламент законопроект, согласно которому на территории страны будет установлен особый правовой статус для граждан соседней Польши. По её словам, внесение и рассмотрение документа состоится в ближайшем будущем.