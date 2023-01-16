Политолог объяснил, зачем Украина нужна Евросоюзу Политолог Суздальцев: Украина нужна Евросоюзу ради поставок зерна и дешевой рабочей силы

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Украина выполняла роли агрокомплекса, транзита и посредника с Россией для европейских государств, считает политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что Евросоюз получает от Украины поставки зерна и дешевую рабочую силу благодаря введению безвиза. По его словам, еще в девяностые годы Украина была для Запада мостом с Россией.

Экономически роль у Украины была посредническая, транзитная, и только в плане агрокомплекса украинцы интересны европейцам. <...> Европейцы получили украинскую трудовую силу благодаря введению безвиза, кроме зерна их теперь ничего не интересует, — уточнил Суздальцев.

По мнению эксперта, Украина стала для Запада хорошим посредником с Москвой, ведь именно через Украину можно было поставлять российский газ европейцам. Кроме того, рассказал политолог, Россия должна была финансировать Украину, что решало для Европы вопрос поддержания украинской экономики.

Политолог считает, что судьба Украины зависит от того, сможет ли она вновь взаимодействовать с Россией. По мнению Суздальцева, Европе не нужна еще одна страна в составе ЕС, которая может стать финансовым вампиром наравне с Польшей. Эксперт сравнил политику ЕС в отношении Украины с гитлеровской Германией, тогда Гитлер воспринимал Украину в качестве дешевой рабочей силы и ресурсов, как делает теперь и Евросоюз.

Ранее польские депутаты Европарламента Адам Ярубас, Ярослав Калиновский и Кшиштоф Гетьман в своем обращении к Еврокомиссии заявили, что сложившаяся в Европе ситуация из-за поставок украинского зерна угрожает продовольственной безопасности ЕС и подрывает жизнеспособность местного сельского хозяйства. Как уточнили парламентарии, опасность заключается в нецелевом использованием импортируемого зерна.