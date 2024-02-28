Политолог объяснил, зачем Польше экономическая блокада Украины Политолог Кортунов: Польше нужна блокада Украины для защиты интересов

Польша выступает за временное закрытие границы для товаров с Украины, поскольку защищает собственные интересы, учитывая проблемы фермеров, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его мнению, это станет предметом для торга, потому что полная экономическая блокада Украины станет для Варшавы серьезным репутационным ущербом. Как отметил Кортунов, Брюссель будет настаивать на том, чтобы Польша не шла на односторонние шаги.

Польша пытается защищать свои интересы. Я думаю, здесь какие-то ограничения сохранятся, поскольку демпинговать они Украине не позволят. Таможенные правила находятся под контролем Брюсселя, а не Варшавы. У Евросоюза должна быть единая таможенная политика. Возможны переговоры по линии Евросоюза. Брюссель будет настаивать, чтобы Варшава не шла на односторонние шаги, потому что это закрывает единство ЕС, — сказал Кортунов.

Политолог отметил, что подобное решение нанесет ущерб отношениям Варшавы и Киева. Более того, по словам Кортунова, это раскалывает польское общество.

У Польши есть свои экономические интересы, проблемы фермеров, есть проблемы других польских производителей. В каком-то смысле это раскалывает польское общество. Не на столько, чтобы прекратить поддержку Украины, но чем дальше, тем больше будут препятствия для сохранения уровня этой поддержки, — добавил Кортунов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров. Кроме того, еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский считает, что Украина должна понять положение европейских фермеров.