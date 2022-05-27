Политолог объяснил, зачем Лондон предложил Киеву создать военный союз Политолог Калачев назвал рост обороноспособности Украины целью военного союза с Лондоном

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Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому создать военный союз против России, чтобы повысить обороноспособность Украины, считает политолог Константин Калачев. В беседе с Lenta.ru он также предположил, что объединение может стать неформальным.

Есть те, кто призывает Украину пойти на серьезные уступки, отказаться от собственных территорий в обмен на мир. Это логично вызывает большую тревогу у стран Балтии. Так что целью предполагаемого альянса в конфликте станет максимальное усиление оборонных возможностей Украины и противостояние на истощение, — заверил Калачев.

По его мнению, нет ничего странного в том, что наиболее радикально настроенные по отношению к России страны намереваются создать альянс. Политолог заметил, что Италия, Франция и Германия пытаются найти с Москвой общий язык за столом переговоров, в то время как страны Балтии ищут «другие пути». Калачев напомнил, что государства — потенциальные члены нового альянса, к которым относятся Украина, Великобритания, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция, в меньшей степени экономически зависят от России. К тому же, добавил политолог, у этих стран выстроились не лучшие отношения с Евросоюзом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о намерениях британского премьер-министра Бориса Джонсона создать новый альянс против России и ЕС. Он отметил, что если такая инициатива и была, то Джонсон предлагает очередной «междусобойчик» для подрыва позиций Европейского союза.