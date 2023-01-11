Политолог объяснил, зачем Латвии «громить Россию» Политолог Шипилин: заявления Латвии о «разгроме России» продиктованы США и Британией

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

МИД Латвии назвал одним из внешнеполитических приоритетов страны «разгром России», следуя политике, которую им диктуют США и Великобритания, заявил «Народным Новостям» политолог Павел Шипилин. По словам аналитика, подобными громкими заявлениями латвийское руководство лишь в очередной раз доказало, что «бежит впереди паровоза» и «старается быть святее папы римского». Шипилин подчеркнул, что главной целью Запада является ослабление России, с этой целью Вашингтон и Лондон направляют на ключевые посты в Европы своих ставленников, которые продвигают их интересы.

Мы знаем о том, какую цель преследуют США и Британия. За время, прошедшее с окончания Второй мировой войны, эти страны рассадили в Европе на ключевые должности всех, кто проводит их политику. <...> Руководство этих стран работает против собственного населения, преследуя чужие интересы, — заявил эксперт.

Прибалтийские власти собой самый низший эшелон проамериканских политиков, по оценке Шипилина. Поэтому все антироссийские заявления, которые звучат из Прибалтики, не должны удивлять, считает политолог. При этом сами американцы стараются держать себя в руках и не позволяют себе подобных выпадов, указал он.

Странам низшего эшелона поручено это делать, поэтому они будут нести чушь, следуя американской риторике. Сами США разыгрывают такую партию и дирижируют этим оркестром, — подчеркнул Шипилин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала антироссийский курс Латвии «историей не про моську и слона, а про нечеловеческую глупость». По словам спикера дипведомства, такая политика латвийских властей равносильна «неумению сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль».