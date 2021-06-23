Политолог объяснил, зачем Киеву декларация «Крымской платформы»

Декларация по итогам «Крымской платформы» станет для Киева лишь способом напомнить о своём видении решения крымского вопроса . Об этом изданию «Pravda.Ru» пояснил бывший замминистра иностранных дел ДНР, политолог Борис Борисов.

По его словам, уже существует более существенный правовой документ — это документ Генеральной ассамблеи ООН, в которой осуждается оккупация Крыма.

Никакой другой документ от малой группы стран не может быть более существенным и не может быть использован более эффективно, чем вот этот документ высшей правовой силы, — напомнил Борисов.

Как сообщалось, постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что после саммита «Крымская платформа» планируется подписать некую политическую декларацию, где будут содержаться все ключевые вопросы и проблемные сферы в отношении Крыма.

Ранее, комментируя планы проведения международного саммита «Крымской платформы», официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинские власти мазохистами. По её мнению, раньше Киев хотел вернуть Крым, а сейчас желания уже поскромнее — им просто нужно яркое мероприятие.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина, США и ряд стран Запада не признали итоги голосования, назвав воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва обвинения отвергает и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.