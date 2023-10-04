Политолог объяснил смену тактики ВСУ в зоне спецоперации Политолог Михайлов: ВСУ сменили тактику из-за больших потерь

Фото: МО Украины

ВСУ пришлось сменить тактику в зоне специальной военной операции и перейти на бои малыми группами из-за больших потерь, заявил политолог Евгений Михайлов. Комментируя ситуацию «360», эксперт уточнил, что теперь украинская армия передвигается небольшими группами на одной-двух машинах и ищет возможность нанести урон российским военным.

Сейчас у украинской армии колоссальные потери как в западной технике, так и, естественно, в живой силе. Именно поэтому ВСУ решили сменить тактику, и теперь малыми группами на одной-двух машинах пытаются пробраться и где-то нанести российским военным урон, — пояснил политолог.

Эксперт отметил, что такая тактика уже известна ВС России. По его словам, российские военнослужащие прекрасно справляются с ней, изучая местность квадрокоптерами и нанося удары по целям. Михайлов подчеркнул, что исходом контрнаступления будет его полный провал. Он уточнил, что западная техника оказалась неприспособленной к боям на такой территории, а солдаты НАТО были подготовлены только к противостоянию со слабыми армиями.

Политолог добавил, что в западной прессе начинают появляться статьи о небоеспособности ВСУ. Некоторые журналисты прямо заявляют, что «победа России неминуема», отметил Михайлов. Он уверен, что Запад продолжит поддерживать Украину, но гораздо меньше, чем раньше, а в Евросоюзе появляются лидеры, которые «начинают походить на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана».

Пошел недвусмысленный намек президенту Владимиру Зеленскому на то, что он либо должен в короткие сроки что-то сделать, либо придется договариваться. Скорее всего, и это уже выказали западные журналисты, на условиях России. Какими будут эти условия? Конечно, в пользу Москвы, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что ВСУ расставляют манекены с муляжами автоматов на блокпостах в Харьковской области. Кроме того, северо-восточнее Харькова замечены муляжи военной техники, которые призваны взять на себя удары ВКС России.