Политолог объяснил слова Вучича о «тяжелых временах» для Сербии Политолог Самодуров: Запад давит на Сербию, чтобы она разорвала отношения с РФ

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Слова президента Сербии Александра Вучича о тяжелых временах для его страны могут быть связаны с давлением Запада на Белград, заявил NEWS.ru бывший консультант президента Сербии, политолог Вадим Самодуров. По его словам, усилия западных стран скорее всего направлены на разрыв отношений между Сербией и Россией.

Допускаю, что западные страны все-таки приняли решение максимально усилить давление и добиться того, чтобы Сербия разорвала отношения с Россией. В таком случае для Сербии действительно настанут тяжелые времена, потому что она лишится доступа к российским энергоносителям и своего стратегического союзника в лице Москвы. Более того, для Вучича лично это не сулит ничего хорошего, ведь та основательность и незыблемость его власти во многом обеспечивается за счет прямого диалога с Россией, — заявил Самодуров.

Политолог также предположил, что слова сербского президента могут относиться к запланированному признанию Косово как независимого государства со стороны некоторых стран. По его мнению, в этом случае Белграду придется пойти навстречу недовольному населению страны. Аналитик не исключил начала военного конфликта на Балканах в случае признания Косово.

Еще одна версия заключается в том, что речь может идти о Республике Сербской. Она тоже находится в орбите сербских интересов. Происходящее там может стать неким поводом для начала конфликта или разворачивания других негативных процессов на Балканах, — сказал Самодуров.

Ранее Вучич заявил, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Политик не стал объяснять, что именно представляет опасность для страны. Он добавил, что государству будет «как никогда тяжело».