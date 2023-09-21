Политолог объяснил схожесть речи Зеленского в Совбезе ООН с природным шумом Политолог Гуреев назвал требования Зеленского к России глупыми и нереалистичными

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Выступление Владимира Зеленского в Совбезе ООН можно сравнить с природным шумом, заявил в беседе с «360» политолог Данила Гуреев. По словам эксперта, нереалистичные требования украинского лидера к России по завершению конфликта компрометируют как его самого, так и его страну.

Политолог отметил, что Зеленский потребовал от России убрать войска с территории новых субъектов, в том числе Крыма, а затем и вовсе заявил о ядерном разоружении РФ.

Все в мире, от России до африканских стран, понимают, что его требования неосуществимы даже теоретически. Речи Зеленского становится природным шумом: как птички поют, листики шуршат. Это что-то обыденное, мало влияющее на общемировую политику, — высказал мнение Гуреев.

Как подчеркнул аналитик, сегодняшняя система миропорядка существует в том числе благодаря России, поэтому подобные предложения Зеленского сравнимы с требованиями лишить ядерного оружия США. Политолог назвал слова президента Украины не имеющими никакой ценности и подрывающими репутацию Киева.

Страна — это продолжение президента. Если его перестанут воспринимать всерьез, то и страну тоже, — резюмировал эксперт.

Ранее Владимир Зеленский во время сессии Совета Безопасности ООН заявил о двух условиях, которые, по его мнению, должна выполнить Россия для завершения конфликта на Украине. Первым требованием стал полный выход армии России с территории Украины в пределах границ 1991 года, вторым — передача Москвой Киеву контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.