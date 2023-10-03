Политолог объяснил решение Чехии усилить контроль на границе со Словакией Политолог Юст: Чехия усилила контроль на границе со Словакией из-за мигрантов

Чехия усилила с 3 октября контроль на границе со Словакией из-за потока мигрантов, которые, скорее всего, направляются в Германию, заявил NEWS.ru чешский политолог Иржи Юст. По его словам, Словакия является транзитной страной для мигрантов, туда приезжают беженцы из Сирии, Афганистана и частично Ирана. Кроме того, Юст отметил, что в МВД этой страны не хватает возможностей контроля из-за нехватки сотрудников.

Это довольно острая проблема. Я бы даже сказал, не для Чехии — она не является конечным пунктом назначения, а скорее для Германии, куда мигранты стараются переправиться, и для Словакии, так как словацко-венгерская граница слабо защищена, так как у МВД Словакии не хватает людей, — сказал Юст.

Он добавил, что из-за потока мигрантов Германия недавно ввела контроль на границах с Чехией и Польше. Прага, по его мнению, последовала примеру ФРГ. Политолог считает, что для Чехии мигранты — не самая большая проблема: в 2022-м был пресечен проход через Чехию 30 тысяч мигрантов. Это намного меньше, отметил Юст, чем количество беженцев, стремящихся в другие европейские страны.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что власти страны решили возобновить временный контроль на границе со Словакией начиная с 4 октября. Он добавил, что причиной такого решения стал наплыв нелегальных мигрантов на так называемом балканском маршруте, который ведет в Германию через Польшу, Венгрию, Сербию, Чехию и Словакию.