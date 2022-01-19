Политолог объяснил приглашение Шойгу в Великобританию

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу из-за его относительно спокойного отношения к Западу, сообщил британский политолог и автор книги «Нам нужно поговорить о Путине» Марк Галеотти, передаёт Pravda.Ru. Он отметил, что приглашение связано с тем, что в напряжённые времена нужно вести диалог и с теми, с кем нет согласия.

Он (Шойгу — ред. NEWS.ru), несомненно, патриот, даже националист, но, похоже, ему не хватает внутренней антизападной страсти многих других в ближайшем окружении президента. <...> Он именно тот человек, с которым нам следует строить какие-то отношения, — считает Галеотти.

Он добавил, что для Великобритании было бы хорошо стать собеседником России вместо США.

В свою очередь военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что Шойгу попадёт под давление, если отправится с визитом: его станут убеждать в неправильном поведении Москвы по отношению к НАТО. Литовкин предположил, что стороны попробуют договориться об Атлантике, потому что Лондон напряжён из-за присутствия российских военных кораблей.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Великобритания пригласила Шойгу, опасаясь провала переговоров РФ, США и НАТО по гарантиям безопасности. Он оценил такую инициативу как «дипломатический ход, нежели изменение позиции».