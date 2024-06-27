Политолог объяснил, при каком сценарии Россия и Польша вступят в конфликт Политолог Дудчак: общие действия Запада могут перерасти в мировой конфликт

Фото: Sgt. Gavin Ching/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия и Польша могут вступить в противостояние, если Запад нарастит присутствие в конфликте на Украине, заявил в беседе с «Радио 1» политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак. Он также добавил, что в настоящее время Москва не угрожает Варшаве боевыми действиями.

Поляки правильно делают, что переживают. Россия не угрожает Польше, но Запад постоянно повышает градусы этого конфликта и готовится к большой войне, по крайней мере, изображает это, — уточнил политолог.

Дудчак напомнил, что Варшава, по сути, принимает участие в боевых действиях, так как поставляет оружие для ВСУ и отправляет в зону конфликта наемников и инструкторов. Политолог также допустил возможность того, что столкновение между Москвой и Киевом может перерасти в полномасштабную войну, если Запад не перестанет давить на Украину.

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев ранее обратил внимание на то, что инициативу руководств Польши и Прибалтики построить линию обороны на границах с Россией и Белоруссией можно назвать «припевом в песне, исполняемой общим хором НАТО». Он также уточнил, что существование такого барьера сложно представить при крупномасштабном конфликте.