Политолог объяснил появление листовок с Калининградом в составе ФРГ

Появление листовок с Калининградом в составе Германии может быть попыткой невротизировать общество перед выборами канцлера. Об этом Lenta.ru сказал политический аналитик Александр Асафов.

Как отметил эксперт, в Германии до сих пор существуют маргинальные сообщества, которые живут по законам Германской империи XIX века и считают, что им всё ещё принадлежат земли, переданные России и Польше.

Асафов отметил, что территориальные претензии у Германии были всегда, однако сейчас там больше переживаний идёт о землях, перешедших Польше. При этом подобные дискуссии также ведутся маргинальными сообществами.

В то же время расклеивание листовок никак не связано с идейными воззрениями таких людей. Скорей это связано с желанием невротизировать общество накануне выборов канцлера ФРГ, считает политолог.

В целом это политтехнологический ход, чтобы невротизировать людей ещё по одной линии, а также усугубить антироссийские настроения. Часть мирового сообщества, в том числе Штаты, обеспокоена тем, что на фоне строительства «Северного потока — 2» страна слишком сблизилась с Россией, — пояснил Асафов.

Также, по его словам, есть предположения, что следующий канцлер Германии будет поддерживать с Россией ещё более близкие контакты, чем Ангела Меркель.

Ранее сообщалось, что неизвестные лица в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в её составе.