Политолог назвал истинную цель Польши в требованиях репараций от Германии Политолог Светов: Польша четко уловила, что власти Германии подчиняются США

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Польша решила добиваться репараций от Германии за ущерб в годы Второй мировой войны через США, чтобы получить ведущую роль в ЕС за счет политически ослабевшей ФРГ, сообщил журнал «Компания». Берлин для Варшавы уже долгое время «такой же значимый противник», как Россия, отметил политолог Кирилл Коктыш. Его коллега, Юрий Светов, в свою очередь, высказал мнение, что нынешние власти ФРГ находятся под большим влиянием США, и Польша решила воспользоваться этим слабым местом.

У Германии была позиция — ориентироваться на США. И если раньше в стране были политики по типу Герхарда Шредера, Гельмута Коля и Ангелы Меркель, которые пытались отстаивать интересы Германии, то теперь там политики, у которых на первом месте приказ из Вашингтона. И Польша это четко уловила, — заявил Светов.

Германия, проигравшая Вторую мировую войну, со временем смогла восстановить значительную часть авторитета среди других стран, однако утратила свой суверенитет, подчеркнул Светов. Отказываясь от выплат репараций Польше, власти ФРГ действуют по принципам предыдущей эпохи, полагает эксперт.

Германия при Олафе Шольце оказалась «в чисто раболепном состоянии» перед Соединенными Штатами, указал политолог Коктыш. По его мнению, вероятность того, что Польша добьется репараций, практически равна нулю. Однако Светов не исключил, что США «могут выкрутить руки Берлину», и немцы вынуждены будут платить. Он обратил внимание, что в США огромная и влиятельная польская диаспора, выходцы из этой страны есть в том числе в американском руководстве и Конгрессе.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что обращение Польши к Конгрессу США с просьбой помочь в получении репараций от Германии свидетельствует о нарушении мирового баланса. Парламентарий констатировал, что мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности. И Польша, по мнению Пушкова, находится в первых рядах среди зачинщиков этого процесса.