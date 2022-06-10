Политолог объяснил, почему Зеленский преуменьшает потери ВСУ Политолог Михайлов: Зеленский преуменьшает потери ВСУ ради военной помощи Запада

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты вооруженных сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно преуменьшает потери ВСУ в рамках спецоперации, так как рассчитывает на гуманитарную и военную помощь от Запада, заявил политолог Евгений Михайлов. По его словам, Евросоюз сейчас ведет расследование, чтобы подтвердить или опровергнуть слова украинского лидера не только о военных потерях, но и о зерне, пишет «360».

Дело в том, что в самом Евросоюзе стали задавать вопросы и задумываться над тем, что Украина намеренно называет меньшие данные о потерях. Это нужно для того, чтобы не прекратилась военная и гуманитарная помощь. Поэтому ничего удивительного в таких расхождениях нет, — уточнил Михайлов.

Он добавил, что расследование Евросоюза должно определить, являются ли слова Зеленского о том, что Россия украла у страны зерно, правдой. Помимо этого, Михайлов призвал армию РФ усилить свое влияние в Харьковском регионе. Политолог напомнил, что эта область расположена достаточно близко к России, а значит — именно оттуда могут наноситься потенциальные удары по РФ с помощью американских или немецких дальнобойных орудий.

Ранее военный обозреватель Александр Артамонов заявил, что американские ракеты М270 MLRS, которые США намерены отправить Украине, опасны своим маневрированием. Такие боеприпасы имеют условное название Precision Strike Missile — «ракета точного удара», добавил он.