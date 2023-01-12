Политолог объяснил, почему во Львове обрадовались президенту Польши Политолог Мендкович: во Львове президента Польши считают будущим главой Западной Украины

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Анджей Дуда

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович объяснил в разговоре с NEWS.ru торжественную встречу президента Польши во Львове тем, что после падения Киева эти земли войдут в состав Польши. При этом сам этот шаг может иметь неожиданные последствия из-за неоднозначного отношения поляков к бандеровцам, которых на Украине считают героями.

Думаю, население Западной Украины, в принципе, понимает, что это их будущий руководитель, так как, скорее всего, после падения Киева, эти территории Польша оккупирует и потом включит в состав. Другое дело, [что] радости тут достаточно мало, так как, скорее всего, польские военные и полицейские органы захотят отомстить оккупированному населению за Волынскую резню и за преступления бандеровцев, — заявил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу с главой Польши Анджеем Дудой и его литовским коллегой Гитанасом Науседой. Дуда пообещал в рамках международной коалиции передать Украине роту (в польской армии — 14 единиц) танков Leopard. Как сообщил офис украинского президента, совещание во Львове было посвящено ситуации в северо-западных регионах Украины и обеспечению охраны границы страны.