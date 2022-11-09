Политолог объяснил, почему Венгрия отказалась от плана финансирования Киева Политолог Бовт: Венгрия отказалась от плана финансирования Киева из-за заморозки ЕС ее выплат

Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Венгрия показывает свою самостоятельность внутри Евросоюза, отказываясь от плана совместной финансовой поддержки Украины, рассказал Lenta.ru политолог Георгий Бовт. По его словам, это в том числе является следствием заморозки ЕС выплат для Венгрии, когда она сопротивлялась установлению предельной цены на российскую нефть. При этом, считает эксперт, рано или поздно будет найден компромиссный вариант и Венгрия пойдет на совместное с другими странами ЕС финансирование Киева.

Венгрия, занимая подобную позицию, показывает свою самостоятельность внутри ЕС и напоминает, что ей в свое время грозили заморозкой средств. Это было тогда, когда страна сопротивлялась установлению предельной цены на российскую нефть и вообще санкциям против нефти из России. Это происходило еще в мае. Тогда ЕС заморозил достаточно существенные выплаты для Венгрии, — рассказал Бовт.

Политолог уточнил, что политические действия Венгрии определяются только ее интересами, поэтому в данном случае не стоит искать пророссийскую или антиукраинскую направленность.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда. Он пояснил, что Венгрия продолжит всесторонне поддерживать Украину, однако подчеркнул, что его страна против присоединения к каким-либо договоренностям, предполагающим совместное финансирование вместе с другими странами европейского союза.