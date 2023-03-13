Политолог объяснил, что заставило ВСУ принимать женщин на службу Политолог Зуев: ВСУ начали принимать женщин на службу из-за боевых неудач

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Украинские военкоматы начали набирать женщин на военную службу из-за боевых неудач ВСУ на линии соприкосновения, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Никита Зуев. По его словам, численность личного состава украинской армии сокращается, поскольку она несет тяжелейшие потери. Эксперт считает, что мобилизационный потенциал Украины в дальнейшем будет стремительно падать.

Вывод из складывающейся военно-политической ситуации можно охарактеризовать следующим образом: личный состав ВСУ существенно сокращается, мобилизационный потенциал Украины постепенно движется к нулю. А боевой дух и в целом моральное состояние в войсках и обществе будет и дальше стремительно падать, — уверен Зуев.

Политолог добавил, что на призыве женщин могло сказаться недопонимание между западными политическими элитами и украинскими властями. Киев, по его мнению, наивно полагает, что солидарность страны с Западом сохранится в неизменном виде. Однако эксперт уверен, что США и ЕС могут пересмотреть свою политику насчет помощи Украине в случае успеха российских войск.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что в ряды ВСУ активно вербуют женщин с химическим и биологическим образованием. По его словам, предпочтительный возраст кандидаток — от 22 до 45 лет.