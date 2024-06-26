Политолог объяснил, почему соратники дистанцировались от Макрона Эксперт Перенджиев: соратники отвернулись от Макрона из-за его позиции против РФ

Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Эмммануэль Макрон

Соратники отвернулись от президента Франции Эммануэля Макрона из-за его антироссийской позиции, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru политолог отметил, что общество негативно оценивает действия французского лидера. По мнению эксперта, этим могут воспользоваться как противники Макрона, так и его соратники.

Макрон своей русофобской позицией и заявлениями, которыми он пытался показать свою крутость, серьезным образом напугал французов. Сейчас все политические противники Макрона, да и его соратники, попробуют набрать очки, понимая, что президент совершил столько ошибок, что общество негативно оценивает его деятельность, — пояснил Перенджиев.

Политолог считает, что ошибки Макрона могут серьезно повлиять на настроения избирателей. Он подчеркнул, что французы не хотят участвовать в войне против России и даже выступают против поставок оружия Украине. Перенджиев обратил внимание на то, что жители Франции хотят, чтобы президент уделял больше внимания внутренним проблемам.

[Другие французские политики] постараются показать свое несогласие с позицией Макрона и, возможно, даже будут делать все то, против чего выступал действующий президент, — заключил политолог.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принял участие в выборах в Нацсобрание, ранее выразил уверенность, что «макронизму» в стране пришел конец. По его словам, данное заявление не имеет отношения к мести, поскольку он действительно считает, что настало время политической перестройки.