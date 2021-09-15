Политолог объяснил, почему Россия не оставит украинцев без газа зимой

Киев опасается, что Москва сократит поставки газа на Украину. Однако Россия вряд ли оставит украинцев без газа, потому что голубое топливо в соседнюю страну не поставляется. Об этом изданию «ПолитРоссиия» рассказал политолог, историк и публицист Владимир Корнилов.

Россия не поставляет газ на Украину. Во всяком случае, если верить заявлениям различных украинских политиков, дипломатов, экспертов нефтегазового рынка. По всей видимости, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вообще забыл об этом, — сказал эксперт.

На сегодняшний день поставки газа в Украину происходят откуда угодно, только не из России. Поэтому остаются неясными и странными высказывания Кулебы по поводу того, что из РФ поставки газа могут снизиться, считает политолог.

По мнению Корнилова, безосновательные обвинения в адрес России по поводу поставок газа стали на Западе излюбленной и постоянной таимой. Например, именно США постоянно обвиняют Россию в том, что сейчас цена на голубое топливо в Европе такая высокая. Однако Москва никогда своих обязательств в рамках контракта не нарушала.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход признала обман украинцев при покупке российского газа. Если раньше Киев заявлял, что в страну поставляется «европейский» газ, то теперь выяснилось, что это топливо из РФ, просто ввозимое из стран ЕС.