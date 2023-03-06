Политолог объяснил, почему Польша навязывает Европе американские интересы Политолог Брутер: политика премьера Качиньского делает из Польши «американского резидента»

Фото: Tomasz Wiktor/Global Look Press

Польский государственный и политический деятель Ярослав Качиньский

Польша продолжает навязывать Европе американские интересы, предъявляя России очередной иск по поставкам нефти, из-за политики действующего премьер-министра страны Ярослава Качиньского и партии «Право и справедливость», заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог Владимир Брутер. По его словам, из-за него Польша представляет собой «американского резидента», который выступает против всего, что находится рядом. Эксперт подчеркнул, что не только Россия является предметом нападок со стороны Варшавы.

Польская политика зависит от того, кто в Варшаве у власти. Если это Дональд Туск с «Гражданской платформой», то тогда речь идет о германском проекте, а если Ярослав Качиньский с «Правом и справедливостью», то Польша представляет собой американского резидента, который выступает против всего, что находится рядом, потому что у поляков должна быть своя жизнь и лучше, чем у всех остальных, — пояснил Брутер.

Политолог уточнил, что Польша планирует опираться на гарантии неприкосновенности со стороны США и будут предъявлять всем претензии. Так, Германия постоянно подвергается нападкам со стороны Польши, напомнило издание.

Накануне крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen выразила намерение требовать от российской стороны компенсаций за остановку поставок нефти. По словам главы предприятия Даниэля Обайтека, это предусмотрено условиями договоров с российской стороной.