Политолог объяснил, почему новым генсеком НАТО станет Рютте Политолог Светов: Рютте возглавит НАТО из-за благосклонного отношения США

Фото: IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

Марк Рютте

Новым генеральным секретарем НАТО с большой вероятностью станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, так как к нему благосклонно относятся США, считает политолог Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что у его оппонента Клауса Йоханниса изначально не было никаких шансов.

Если мы посмотрим на статистику, то станет ясно, что у Клауса Йоханниса изначально не было никаких шансов стать генсеком НАТО. Шансы Рютте, с моей точки зрения, были безусловными. Нидерланды устраивают США, которые все-таки командуют НАТО, войсками Альянса в Европе, — пояснил Светов.

По словам политолога, Нидерланды — достаточно развитая страна со своей оборонной промышленностью и колониальным прошлым. Он отметил, что государство умеет выступать против тех, кто не хочет подчиняться.

Можно вспомнить войну в Индонезии, которую достаточно долго вели там Нидерланды. Но также это страна, которая послушна США. Рютте во главе Голландии делал все, что ему говорили, поэтому он станет генсеком, — заключил политолог.

18 июня голландский новостной канал NOS сообщил, что Рютте станет новым генсеком НАТО. Об этом сообщили несколько источников. Официального подтверждения из структур Альянса не было.