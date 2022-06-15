Политолог объяснил, почему НАТО не вмешивается в конфликт на Украине Политолог Пономаренко: НАТО не вмешивается в конфликт на Украине из-за интересов стран

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

НАТО не вмешивается в конфликт на Украине, так как в Альянсе учитывают интересы стран-членов, групп государств и народов, проживающих на этой территории, заявил эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. В беседе с Lenta.ru он также прокомментировал слова бывшего главнокомандующего союзными силами США и НАТО Уэсли Кларка, который призвал «приказать россиянам прекратить огонь».

Первый и существенный момент, что это не действующий, а бывший военачальник и сейчас он выступает либо как эксперт, либо как частное лицо. Пусть даже зачастую таким образом истеблишмент имеет возможность выражать свои настроения, но это не решение действующей власти, — подчеркнул Пономаренко.

Политолог считает, что невмешательство НАТО в конфликт на Украине обусловлено не только политическими, но и техническими причинами. Последние, по его словам, заключаются в том, что производство современного оружия стоит немалых денег, его не хотят предоставлять Украине, так как понимают, что оно вполне может быть захвачено или уничтожено российской армией.

Военно-политические, мне кажется, более очевидные: потому что эскалация ведет к непредсказуемым последствиям в Европе, которая уже дважды, скажем так, наступала на грабли — дважды устраивала гигантские бойни, которые ее же и ослабляли оба раза, — напомнил Пономаренко.

Ранее Уэсли Кларк обратился к Альянсу с призывом вмешаться в ситуацию на Украине. Он считает, что позиция невмешательства НАТО в конфликты, если на Альянс не совершают нападения, уже давно устарела.