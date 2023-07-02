Политолог объяснил, почему Макрон не может остановить протесты во Франции Политолог Асафов: протесты стали привычной формой взаимодействия с властью во Франции

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Для поколений выходцев из Магриба протесты стали привычной формой взаимодействия с государством во Франции, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. Он напомнил, что протесты 2005 года были гораздо разрушительнее, чем нынешние. Эксперт подчеркивает, что за последние 10 лет во Франции также часто происходят протесты профсоюзов, фермеров, авиадиспетчеров, мигрантов и бездомных.

Каких-то выводов о крахе власти Макрона, гражданской войне я бы не делал. Ситуация сложная, но она уже случалась. Это данность. Какое-то время это будет продолжаться. Остановить протесты силовым путем сложно. Тут проблема в том, что договариваться не с кем, но через какое-то время это прекратится и отставка Макрону не грозит, — сказал он.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка за отказ подчиниться их требованиям. Протестующие жгут автомобили, здания полиции и местных властей. В ряде регионов на подавление беспорядков брошены спецназ и бронетехника.

Минувшей ночью в стране задержали 719 участников беспорядков. В ходе столкновений с протестующими пострадали 45 сотрудников полиции. Известно также, что вдохновленные событиями во Франции акции протеста прошли в Бельгии и Швейцарии.