Политолог объяснил, почему Ле Пен не станет президентом

Во втором туре президентских выборов во Франции Марин Ле Пен получит недостаточно голосов для победы, спрогнозировал политолог Константин Калачёв в разговоре с Lenta.ru. Избиратели проигравших кандидатов проголосуют за действующего президента Эммануэля Макрона, объяснил он.

Проигравшим на выборах кандидатам не потребовалось много времени для того, чтобы определиться со своими предложениями и инструкциями избирателям по голосованию во втором туре. Жан-Люк Меланшон, который буквально в затылок дышал Ле Пен, дал своим активистам только одно указание: вы не должны отдавать свои голоса мадам Ле Пен. А он получил за 20%. А кроме того, социалистка Анна Идальго призвала голосовать за Макрона. За Макрона предложили голосовать Янник Жадо и Фабьен Руссель, — сказал Калачёв.

Ле Пен же поддержал кандидат от крайне правых Эрик Земмур, но это пойдёт только во вред, добавил политолог. Земмура считают неонацистом, он дважды привлекался за разжигание межнациональной розни и еле отбился от уголовного преследования. У него сильнейший антирейтинг, отметил Калачёв.

А второй тур, по его мнению, станет именно соревнованием антирейтингов.

Ранее во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов. Согласно подсчётам, в них лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон. Он набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Третью строчку занимает Жан-Люк Меланшон с 21,95%.

Следующий тур выборов президента Франции пройдёт 24 апреля. Эксперты считают, что предстоящие две недели могут стать очень интересными, ломающими прежние стереотипы.