Политолог объяснил, почему холодильник в Германии победит телевизор Политолог Ярошенко: поддержка киевского режима дорого обойдется народу Германии

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Решение правительства ФРГ продолжать финансовую и военную поддержку Украины дорого обойдется немецкому народу, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко. По его словам, власти Германии утверждают, что справиться с серьезными бюджетными проблемами, инфляцией и закрытием производств поможет победа над Россией, однако этого не произойдет.

Они согласились на четырехлетнюю поддержку киевского режима, хотя усиливаются внутренние проблемы. Это еще раз показывает, что США удалось подчинить себе национальные интересы европейских государств, — отметил аналитик.

Как объяснил Ярошенко, причиной экономических проблем Германии является не Россия, а большие объемы помощи Украине, съедающие значительную часть бюджета. Без дешевых российских энергоресурсов производство в Германии продолжит дорожать, что приведет к росту цен на товары и услуги, а в перспективе — к снижению качества жизни и падению доходов населения. И ситуация лишь усугубится, если правительство ФРГ продолжит утверждать, что единственный способ преодолеть эти трудности — победить Россию.

В конечном счете правительству ФРГ все это выйдет боком. В войне между телевизором с канцлером Олафом Шольцем и холодильником победит последний, — высказал уверенность политолог.

Ранее Германия поставила под вопрос удвоение военной помощи Украине в 2024 году из-за нехватки бюджетных средств. Бундестаг был вынужден отложить голосование по данному вопросу.