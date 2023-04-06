Политолог объяснил причину отказа Греции поставлять Киеву танки Политолог Колчин: Греция отказалась поставлять танки Киеву из-за противостояния с Турцией

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Танки Leopard 2A6

Греция отказалась предоставить Киеву танки Leopard 2A6 и ЗРК C-300, поскольку стране необходимо вооружение для противостояния с Турцией, заявил в беседе с «360» политолог Петр Колчин. Более того, для сдерживания «агрессивных амбиций» Анкары греческим властям придется нарастить свою боевую мощь, отметил эксперт. Помимо того, Афины не хотят портить отношения с Москвой.

Греция понимает все риски передачи Киеву тяжелого вооружения и не стремится раздать свой арсенал украинским неонацистам. Это связано с тем, что Афины стремятся сохранить хотя бы нейтральные отношения с Москвой, не хотят их ухудшения. Второе — это очень сложные конфликтные отношения между Турцией и Грецией, — объяснил Колчин.

Политолог подчеркнул, что для противостояния туркам Греции нужен сильный арсенал. Отношения между Анкарой и Афинами в последнее время значительно ухудшились в том числе из-за территориальных претензий. При этом на данный момент Турция превосходит Грецию в военном плане, уверен эксперт.

В итоге Греция не только откажется передавать какое-либо вооружение Киеву, да еще станет в очередь на покупку вооружения у других стран для сдерживания турок, — предположил Колчин.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос ранее заявил, что Афины не станут отправлять танки Leopard 2A6 на Украину. Он отметил, что позиция руководства государства «с первого момента ясна и однозначна» — Греция дает то, что может дать, при этом она не ослабляет собственную обороноспособность и учитывает вызовы собственной национальной безопасности.