Политолог объяснил, почему Германия заявила о непригодности СП-2 Политолог Солонников: ФРГ продемонстрировала намерение отказаться от газа из России навсегда

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Prses

Германия заявила о невозможности использовать «Северный поток — 2» без конкретных обоснований, таким образом она демонстрирует намерение отказаться от газа из России навсегда, заявил в беседе с «360» политолог Дмитрий Солонников, комментируя заявление немецких властей о непригодности газопровода из-за взрывов. По его словам, на данный момент степень повреждения СП-2 не установлена, а уточнить это можно только с помощью дорогостоящего обследования, сейчас каждая страна выбирает, верить ли ей в возможность восстановления трубопровода или нет.

Германия демонстрирует, что и дальше собирается жить без российского газа. Это можно назвать и экономическим, и политическим подтекстом. <...> Нынешняя позиция Германии в том, что они от российского газа отказываются навсегда, — заключил специалист.

Солонников уточнил, что для России нет смысла чинить газопровод, если им не будут пользоваться, такое вложение средств будет просто бессмысленным. Власти Германии тем временем считают, что страна уже приняла все меры для решение проблем с энергопотреблением в стране, уточнил политолог.

Пока Германия считает, что им это не нужно, что они уже достаточно запаслись газом в хранилищах, чтобы пройти зиму, снизили потребление в стране, поэтому проблем на текущий период быть не должно, — сказал Солонников.

Правительство ФРГ считает, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после взрывов технически невозможно. В Берлине ранее указали на то, что «Северный поток — 2» в любом случае не получил необходимую для запуска сертификацию.