Политолог объяснил, почему Германия не хочет вводить санкции против России Политолог Рар: Германия не хочет портить отношения с Китаем и странами Азии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Флаг у здания посольства Германии на Мосфильмовской улице

Германия не хочет вводить новые санкции против России, чтобы не портить отношения с Китаем и другими странами Азии, заявил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Эксперт подчеркнул, что нынешние ограничения Евросоюза направлены в первую очередь не против РФ, а против других государств, которые помогают обходить санкции.

Нынешние санкции Евросоюза направлены уже не столько против самой России, как против соседних государств, которые в обход санкций поставляют запрещенный товар через свои границы в РФ. Это Китай и страны Центральной Азии. Но нельзя забывать, что в Германии прекрасные экономические отношения с этими странами, — пояснил Рар.

Политолог уточнил, что все возможные антироссийские санкции уже введены, но Запад ищет новые возможности нанести вред экономике государства. Эксперт добавил, что, в отличие от других европейских стран, Германия не хочет портить отношения с Казахстаном и Узбекистаном.

В отличие от многих других западных стран, Германия очень не хочет вводить санкции против Казахстана и Узбекистана, даже если это требуют американцы, — заключил Рар.

Ранее стало известно, что власти Германии противодействуют согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России. В Берлине недовольны мерами против экспорта российского сжиженного природного газа, а также предложением усилить контроль за обходом антироссийских рестрикций.