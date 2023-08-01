Политолог объяснил, почему европейские власти не замечают попрания Корана Политолог Самонкин назвал реакцию властей в Европе на сожжения Корана «пофигизмом»

Фото: Oscar Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акции по сожжению Корана в Дании и Швеции напротив посольств государств Ближнего Востока являются следствием неразрешенных противоречий между Европой и мусульманским миром, считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. В беседе с «360» он высказал мнение, что европейские власти закрывают глаза на происходящее из-за преобладающей манеры поведения в стиле «принципа пофигизма».

Дания и Швеция сами подставляют еврозону. В результате европейский континент ухудшает свою переговорную, экономическую и политическую позицию по отношению к Ближнему Востоку. Такая закономерность действует из-за «принципа пофигизма», который идет в приоритете у Северного блока, оставляя позади национальные интересы, — считает политолог.

По его словам, инциденты с сожжением Корана и молчанием властей по этому поводу показывают двойственный формат работы европейской демократии и свободы слова. Самонкин указал, что Европа при необходимости может показывать свою некую единую активность в лишь отношении «неугодных» стран, которые составляют геополитическую конкуренцию коллективному Западу, — Китая, России, Ирана, Индии.

Если что-то выгодно Еврозоне, НАТО и Западу, то власти применяют международное право, и начинается «представление» со свободой слова и другими рабочими инструментами. Как только речь идет о вопросах, которые могут дискредитировать саму европейскую систему права, ЕС почему-то не включается в решение проблемы и уходит от ответственности, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что двое мигрантов из Ирака сожгли Коран в столице Швеции Стокгольме. Акция проходила неподалеку от здания парламента страны с разрешения местной полиции.