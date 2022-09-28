Политолог объяснил, почему ЕС может смягчить санкции против России Политолог Калачев: ЕС может смягчить санкции против России, чтобы не допустить кризис

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия в Брюсселе

Возможное снятие Евросоюзом запрета на экспорт российских удобрений связано с темой потенциального кризиса на рынке продовольствия и вероятного голода в отдельных слаборазвитых странах, заявил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. В беседе с Lenta.ru политолог напомнил, что Европа высылает гуманитарную помощь в африканские страны и также несет за это ответственность.

Европа всегда несла солидарную ответственность за ситуацию в тех же африканских странах, которые получают гуманитарную помощь, и, в принципе, тема удобрений уже поднималась не один раз, потому что от урожайности зависит решение продовольственных проблем, а от решения продовольственных проблем зависит здоровье и жизни людей, — пояснил Калачев.

Эксперт при этом подчеркнул, что снятие запрета на экспорт российских удобрений все равно не решит проблему изоляции России со стороны западных стран.

Ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия собирается смягчить некоторые санкции против России, сняв запрет на перевозку российских удобрений и цемента.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, после проведения референдумов в Донбассе он ожидает со стороны Евросоюза усиления санкционного режима против Москвы, а также увеличения поставок вооружения Киеву. Глава государства добавил, что Брюссель должен дать Кремлю четкий сигнал в случае признания Россией результатов референдумов. Франция, по его словам, должна поддержать Украину в вопросе вступления страны в Европейский союз.