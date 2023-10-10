Политолог объяснил, почему Буданов признался в попытках атаковать ЗАЭС Политолог Подлесный: признание Буданова в атаках на ЗАЭС — ядерный шантаж

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о трех попытках его службы атаковать Запорожскую атомную электростанцию является ядерным шантажом в отношении Европы, заявил «360» политолог Геннадий Подлесный. Он отметил, что в условиях, когда контрнаступление не удалось, а перспективы сокращения западной военной помощи становятся все более реальными, инструментом давления Киева на Запад становится ядерная угроза.

Остается единственный вариант — ядерный шантаж. То, что заявил Буданов, — де-факто попытка показать западному миру: если <...> перестанете нас финансировать и поставлять нам вооружения в нужном нам объеме, мы устроим ядерный Армагеддон, мы точно с четвертого раза захватим Запорожскую станцию. А если не захватим, сделаем подрыв — если не ядерного реактора, то места хранения ядерных отходов, — объяснил эксперт.

По словам бывшего участника комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Никулина, заявление Буданова можно расценить как признание киевского режима в террористической деятельности.

То, что Украина постоянно обстреливает станцию, известно давно. То, что она предпринимала попытки захвата, — тоже ни для кого не секрет, кроме миссии МАГАТЭ, которая занимается там непонятно чем. Надеюсь, это заявление заставит структуры ООН посмотреть правде в глаза, — подчеркнул Никулин.

Ранее сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал высказывание Буданова о неоднократных попытках нанести удар по Запорожской АЭС «признанием вины в террористических действиях против ядерных объектов». По словам Цекова, Россия обязательно использует эти заявления на Совете Безопасности ООН.