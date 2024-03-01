Политолог объяснил, почему Баку отменил визит Зеленского Политолог Макаркин: Баку отменил визит Зеленского из-за отношений с Москвой

Власти Азербайджана отменили визит президента Украины Владимира Зеленского, чтобы не обострять отношения с Россией, предположил политолог Алексей Макаркин. В комментарии NEWS.ru эксперт выразил мнение, что украинского лидера не примут и в Армении по аналогичной причине.

Я думаю, это [отмена визита] связано с тем, что Баку не хочет обострять отношения с Москвой. Соответственно, не произойдет и визит в Армению, потому что планировался визит для равновесия. В этой ситуации если Зеленский поедет в Ереван, значит это будет крен в сторону Армении, — сказал собеседник.

Макаркин напомнил, что у Баку есть свои собственные интересы с Москвой. Так, отметил политолог, до 2025 года в Карабахе будут находиться российские миротворцы. Хотя фактически миротворческая операция завершена, Азербайджан не требует их ухода. Помимо этого, продолжил эксперт, Баку и Москву связывают исторические отношения, что, безусловно, играет свою определенную роль.

Ранее о предполагаемых планах Зеленского посетить Армению в марте со ссылкой на источники сообщил телеканал Factor TV. При этом поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач дал понять, что анонсировать эту поездку пока преждевременно. Дипломат сказал, что Киев намерен сделать все для урегулирования и стабилизации ситуации на Южном Кавказе. После портал Radar Armenia заявил, что поездки украинского лидера не состоятся, так как Баку отменил визит Зеленского.