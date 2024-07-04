Политолог объяснил отмену интервью Зеленского с Такером Карлсоном Политолог Светов: Зеленский опасается неудобных вопросов от Карлсона

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Заявленное интервью президента Украины Владимира Зеленского с американским журналистом Такером Карлсоном могло отмениться из-за того, что глава страны опасается неудобных для себя вопросов, заявил в беседе с «360» политолог Юрий Светов. Он добавил, что глава государства боится сравнения с президентом России Владимиром Путиным, с которым журналист из США беседовал прежде.

Журналист задаст любые вопросы и согласовывать их не будет. Второй аспект — Зеленский все время сравнивает себя с президентом России Владимиром Путиным и прекрасно понимает, что люди тоже будут сравнивать их интервью Карлсону, — предположил Светов.

Политолог считает, что американский журналист мог бы задать вопросы о коррупции, реальных потерях среди ВСУ. Светов напомнил, что в последнее время украинский президент постоянно общается с представителями западных СМИ, но не выходит на пресс-конференции с неприятными вопросами.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков ранее заметил, что президент Украины избегает встречи с Карлсоном так как не сможет «вешать лапшу на уши» человеку, который хорошо ориентируется в ситуации на Украине и критично относится к действующему президенту США Джо Байдену. Кроме того, журналист не станет слушать Зеленского «с открытым ртом».