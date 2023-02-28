Политолог объяснил нежелание Макрона идти на сближение с Путиным Политолог Светов объяснил нежелание Макрона идти на сближение с Путиным приказом из США

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

9 декабря 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце

Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца идти на сближение с главой России Владимиром Путиным связано с приказом США, которым подчиняются лидеры западных стран, объяснил политолог Юрий Светов. В беседе с «360» он отметил, что Макрон продолжит молчать до тех пор, пока не получит соответствующего распоряжения от президента США Джо Байдена.

Мы должны понимать, что в этом раскладе Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, конечно, пытаются изображать из себя самостоятельных игроков, но все это происходит только с позволения Вашингтона. <...> Вот если возникнут какие-то осложнения, то тогда, может, и позволят позвонить, — уточнил политолог.

По словам эксперта, перед лидерами Германии и Франции сейчас стоят другие задачи. Макрон направляется в Африку, чтобы заниматься «обличением» России, в то время как Шольц и генсек НАТО Йенс Столтенберг пытаются в Азии найти союзников для усиления санкционного давления. Светов считает, что для России от отказа лидеров европейских стран идти на контакт ничего не меняется — Запад продолжает придерживаться одной стратегии, а заявления европейских политиков ничего не значат.

На самом деле цель одна: если не удастся не позволить России победить вооруженным путем, то засыпать словами и отобрать плоды наших побед, — заключил эксперт.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин открыт к диалогу с Макроном и Шольцем. При этом, по его словам, Москве не поступало никаких запросов на переговоры, несмотря на заявления политиков.