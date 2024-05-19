Политолог объяснил, как Запад разочаровал Зеленского Политолог Карасев: стремление Запада к миру на Украине разочаровало Зеленского

Планы Запада разрешить украинской конфликт дипломатическими методами разочаровали президента Украины Владимира Зеленского, заявил в эфире YouTube-канала «Вышка» директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, глава государства рассмотрел стремление западных союзников к миру после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Сам Зеленский признал <...>, что <...> чувствует «атмосферу мира» <...> в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы госдепартамента США, на Украину. Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства, — подчеркнул политолог, добавив, что Запад не верит в возможность победить Россию.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заметил, что встреча Зеленского и Блинкена была постановочной. Кадры с политиками были сделаны исключительно для пиара, предположил он. Джонсон также увидел на кадрах переговоров работу видеоредактора.

До этого представитель МИД России Мария Захарова допустила, что приезд государственного секретаря США в украинскую столицу говорит о тревоге в администрации президента Джо Байдена. По ее словам, беспокойство Вашингтона связано с ситуацией на фронте.