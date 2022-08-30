Политолог объяснил, как Россия сохраняет Евросоюз от распада Политолог Миронов: образ внешнего врага в лице России сохраняет ЕС от распада

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Только Россия невольно удерживает Евросоюз от распада благодаря образу внешнего врага, заявил политолог и историк Григорий Миронов. Тем не менее, даже усиленная демонизация Москвы не удержит страны Европы в составе объединения надолго из-за накопившихся разногласий, пишет «ПолитРоссия».

Специалист напомнил, что внутри Еврозоны нет единогласного мнения относительно запрета на закупку российских энергоресурсов. К примеру, Венгрия выступает и против антироссийских санкций, и против поставок вооружения на Украину, с чем не согласны другие страны коллективного Запада. Миронов подчеркивает, что Евросоюз был создан искусственно, и конец объединения близок.

Накопился конфликтный потенциал из-за Украины, энергетического кризиса, который ждет Европу этой зимой, многих-многих других вопросов. Поэтому развал Евросоюза — дело времени, — убежден эксперт.

Политолог Сергей Наумов ранее заявил, что возможный распад Евросоюза во многом зависит от решения России поставлять или не поставлять газ европейским государствам. По его мнению, Европа «загнала себя в угол» русофобской политикой своих чиновников. Он убежден, что объединение распадется, так как не сможет пережить грядущую зиму без российской нефти и газа.