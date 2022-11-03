Политолог объяснил изменение позиции Шольца насчет России Политолог Кортунов: Шольц хочет сотрудничать с Россией из-за эскалации украинского конфликта

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца насчет России действительно изменилась из-за эскалации украинского конфликта, однако кардинальной смены курса ждать не стоит, рассказал Lenta.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, в Германии нервозность создает тот факт, что Россия, согласно позиции Берлина, идет по пути эскалации в украинском конфликте. Он затягивается, поэтому у немецкого канцлера появляется больше желания искать точки соприкосновения с Россией, уточнил эксперт.

Наверное, надежды на то, что Украина может одержать быструю победу, не оправдались. Россия идет по пути эскалации, и это создает определенную нервозность, в том числе и в Берлине, — отметил эксперт.

Кортунов уточнил, что мнение немецкого политика может меняться, так как он, возможно, захочет возобновить связи с Россией. Однако обязательства перед союзниками, а также позиция правящей партии и общества в итоге скорректируют курс Германии по взаимодействию с Москвой, считает политолог.

Мне кажется, что о каких-то принципиальных разворотах канцлера говорить не приходится или говорить преждевременно. Есть позиция правящей коалиции, есть позиции немецкого общества, есть обязательства перед союзниками, поэтому каких-то существенных поворотов мы в ближайшем будущем не увидим, — заключил Кортунов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что у канцлера ФРГ Олафа Шольца не могло так быстро поменяться отношение к России, но из-за изменения ситуации в мире у политика произошло «вынужденное прозрение». Так депутат прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который рассказал о желании немецкого канцлера найти точки соприкосновения с Москвой. По мнению Чепы, немцы никогда не простят Шольцу тот внутренний кризис, в котором оказалась страна.